雷雕老南台南站模型 3D建模留下美麗記憶

2019-03-19 11:13

〔記者王俊忠／台南報導〕台鐵南台南火車站是1座日本和洋式的70多年老車站，兩層樓挑高的水泥黑瓦建築設計，挑高的2樓小窗引入明亮日光，上下開合的木格窗更充滿濃濃日本味。為讓老車站昔日風華留下美麗記憶，台南市東區大同國小與社區專家「玩具醫生 Dr.Toy」合作，透過3D建模及最夯的雷雕科技，打造出台灣第1座「雷雕老南台南站模型」。

南台南火車站藏身在大同路巷弄內，介於仁德保安站到台南站之間，目前沒有火車停靠。1943年間為了空軍運補，還有1條支線可以從車站進入機場內。1991年，原本鐵路局打算拆除，經過當地居民爭取與修繕，已成為居民休憩空間，地方期待在南鐵地下化後，車站能在社區扮演更重要的角色。

為幫老車站過往風華留下美麗記憶，大同國小與社區專家「玩具醫生Dr.Toy」合作，透過3D建模與最夯的雷雕科技，打造出台灣第1座「雷雕老車站模型」，將車站依38:1比例縮小製作，透過技術將車站結構及細節完整保留下來，也讓具有歷史意義及文化價值的老建築開創嶄新一頁。學生們看到老車站模型都感到非常驚豔，結合新興科技可以讓社區老建築注入新生命。

玩具醫生Dr.Toy表示，南台南車站模型，前後約花了3個月時間實地踏查、拍照測量到3D建模及雷雕輸出，經由專業技術讓車站原汁原味保留下來，也讓車站價值完整呈現。這是學校與他設計第1座台南在地歷史老建築模型，未來會持續進行，希望透過模型讓更多人認識台南的歷史建築物。

大同國小校長黃佳麟表示，大同師生以「社區老車站再生」作為課程主軸，參與「教育部中小學數位深耕計畫」獲得「最佳精緻化數位內容獎」肯定，老師帶學生尋求知識、解決問題，運用新興科技為閒置的南台南老車站增加亮點，並與社區專家合作，一起為保存社區文化努力，老東西加上新創意，讓大家知道新舊可以共存，並讓這一代孩子守護回憶及為老建築開創新生命。

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