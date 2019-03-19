假日配送蔬果試辦4週 公總：物流業人力、工時未增加

2019-03-19 10:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年初因有部分物流業者取消假日服務，許多農民擔心影響蔬果運銷，交通部長林佳龍2月指示公路總局協調處理後，統一速達、台灣宅配通、新竹物流、嘉里大榮4家物流業者，都將維持假日蔬果農產配送服務，但卻引發貨運勞團質疑政府是否只顧農民、不顧物流駕駛員勞動權益。公總今表示，經過1個月的觀察，4家業者假日蔬果農產配送服務，皆透過現有運能彈性調度因應，並未額外增加人力或延長工時。

林佳龍日前曾表示，為幫助農民，中華郵政在週六、日支局停止營業後，仍有全年無休收寄國內快捷郵件服務共44處；並在郵政商城推出「關懷農產行銷」活動，今年精選10幾樣農產品，依季節來推廣，幫助小農解決行銷及配送困擾；另感謝四大物流業者善盡社會責任，和交通部一起「與民同行」。

雖然交通部協調4貨運業者後，引發部分勞團質疑罔顧駕駛勞動權益，公總表示，當初是考量農產品假日有運送需求，生鮮蔬果未能即時運送，對農民及消費市場皆有影響，所以請4大汽車路線貨運業者，在符合勞動法規之前提下，採彈性、儘量不增加駕駛人力方式，提供農產品假日運送服務。

公總表示，部分業者是用假日原本服務企業客戶的儲備運能，以不增加人力方式擴大服務農民；零星農產品由農民自行到站託運，原值班人員會辦理收件。另有部分業者採預約方式，且達一定件數方才收件。該措施經過4週假日實際統計，託運數量並不多，均在原有人力下提供服務，並未增加人力或延長工時。

由於物流從業人員假日出勤非常辛苦，公總呼籲農民相互體諒，若有假日託運需求應儘早預約，以利人車調度；公總也會持續督促業者務必遵守勞基法相關規定。

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