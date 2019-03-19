2019國際自由車環台公路大賽今抵台中 東勢地區進行交管

2019-03-19 09:59

〔記者歐素美／台中報導〕2019國際自由車環台公路大賽，自3月17日起為期5天分5站進行，第3站-浪漫台3線站，將於今天進入台中市區，東勢警分局將於今天上午11點到下午2點，針對競賽路線沿線各路口進行交通管制，籲請各用路人配合，並多加留意。

東勢警分局指出，車隊預計3月19日中午12點30分至下午1點半，經過台中市東勢區東蘭路、新豐街、豐勢路及石岡區豐勢路等路段（台3線149K至163K），賽事期間考量活動隊伍選手行進安全，將派員於沿線各路口進行交通管制。

其中，新豐街與豐勢路口（158K）至豐勢路與廣華街口（163K）往東勢方向，內側車道規劃實施調撥供東勢往豐原方向車輛使用，藉以紓解車潮，其餘無中央分隔島路段（149K-158K）實施雙向管制，另活動路線今天全日禁止砂石車通行。詳細競賽路線、時間，民眾可至官網查詢。

東勢警分局呼籲用路人，請儘量避開中午12點半至下午1點半的中心管制時間行經競賽路段，以免耽誤寶貴時間，若一定要通行，請配合現場交管員警及義交人員指揮，停靠路邊安全處，共同為選手加油，並請沿線居民勿任意穿越競賽路線，以確保交通安全。

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