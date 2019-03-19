酥皮達人陳子杰來台授技巧 捐薪資助弱勢學生

2019-03-19 09:55

〔記者歐素美／台中報導〕「酥皮達人」陳子杰，受邀到弘光科技大學「弘學苑」教授可頌麵包手桿千層及極致軟歐包課程，頂著超人氣與高超的技巧，吸引全台學員及烘培業師前來學習技術，陳子杰因出身貧困，獲知弘光有不少貧困學生，課程結束後還捐出部分薪資，幫助弱勢學生。

弘光推廣教育中心主任蔣芳如表示，陳子杰曾榮獲Anchor Food Professionals Pastry & Culinary Challenge 2018（安佳盃）冠軍，是馬來西亞檳城Grain Loaf Bakery的行政主廚。而「弘學苑」導入五大專用教室，髮妝教室、文創教室、烘焙教室、廚藝教室、律動教室，結合各領域傑出師資，不定期推出最新的課程，讓想進修的民眾可以在專業教室學習，近期也將開設中式滷味、喜餅、經典甜點蛋糕等多元課程，聘請業界名師授課，這次請馬來西亞名師短期授課，受到熱烈回響，下次也會邀請其他名師前來。

蔣芳如指出，陳子杰這次授課只有3天，特別示範多款比賽時奪獎的麵包，有8款不同難度的千層製作技巧及秘訣，包含丹麥水果籃、魚紋德國香腸可頌、菠蘿金沙可頌、雙色巧克力可頌、巧克力馬芬可頌、繽紛豆豆皇冠、經典千層酥、蝴蝶酥，還有台灣限定加碼的可頌百匯。

陳子杰表示，經過台灣烘焙師傅介紹來弘光科大短期授課，設計沒有壓麵機的手桿課程，製作出美味又專業的可頌麵包及千層酥。由於小時候家境不富裕，從中學畢業後進入社會磨練，在無數各大小麵包店從學徒做起，奠定紮實的根基，授課期間，得知台灣教育部有「深耕計畫-強化弱勢學生輔導」計畫，因此將部分教學所得捐給弘光的弱勢學生，希望他們順利完成學業，也能在學校定下深厚的基礎，強調「自己苦過，才盡一份心力」。

擔任陳子杰助教的教葉昶憶說，老師上課很詳細、很嚴謹，每天上課前一個小時，老師都會提早到教室備課，如果有學員製作的過程稍微有出錯，或是手桿做得不完美，老師就會動手幫學員做到最好，一邊解說一邊製作，力求完美，這次製作還有馬來西亞獨特的香蘭葉口味麵包，很特別。

專程從香港來上課的黃健說，陳子杰老師在香港開課授課幾乎秒殺，得知他在台灣開課的消息，二話不說立即報名，上課後覺得老師為人風趣幽默，毫不吝嗇地分享他多年寶貴經驗及實用理論，加上弘學苑設備齊全，可以親手操作加深印象，「出爐的丹麥酥脆又層次分明，飛這麼遠來學習，讓自己獲益不少」。

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