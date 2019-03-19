肯定社工的努力 台東縣社會處5人獲選優秀青年

2019-03-19 08:58

［記者王秀亭／台東報導］台東縣今年度社會優秀青年名單出爐，21位優秀青年中，有5人任職於台東縣社會處，社會處長曹劍秋表示，社工人員長期服務弱勢者，其努力應被肯定，因而今年首度提報角逐台東縣社會優秀青年，就有社會工作師陳傳國等人獲選。

曹劍秋表示，社會處有103名社工人員，而社會工作者常在資源不足的處境下，協助個人或家庭面對重重艱難挑戰，這群社工不應該只是一直低調地服務個案，也應該被肯定，與其由社會處自辦表揚，不如透過第三單位給予肯定，更具意義也較公正，因而今年首度提報台東縣救國團承辦的社會優秀青年甄選。

評審小組經過兩階段評選審查與投票，從各行各業選出21位優秀青年，其中5人任職台東縣社會處，包括海岸線區家庭福利服務中心社工督導李雯琪、社會福利科專員林澂，及社會工作師楊良文、勞工行政科勞動檢查員莊順丞、社會工作及保護科社會工作師陳傳國。

曹劍秋說，樂見社工人員的努力被肯定，無形間增加了社會處的士氣，5人將於30日在台東縣原住民青少年活動中心接受表揚。

  • 社會福利科專員林澂（左）、勞工行政科勞動檢查員莊順丞（右）獲選台東縣社會優秀青年。（記者王秀亭攝）

    社會福利科專員林澂（左）、勞工行政科勞動檢查員莊順丞（右）獲選台東縣社會優秀青年。（記者王秀亭攝）

  • 台東縣社會處社會工作及保護科社會工作師陳傳國獲選台東縣社會優秀青年。（台東縣社會處提供）

    台東縣社會處社會工作及保護科社會工作師陳傳國獲選台東縣社會優秀青年。（台東縣社會處提供）

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