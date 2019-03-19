肯定社工的努力 台東縣社會處5人獲選優秀青年

2019-03-19 08:58

［記者王秀亭／台東報導］台東縣今年度社會優秀青年名單出爐，21位優秀青年中，有5人任職於台東縣社會處，社會處長曹劍秋表示，社工人員長期服務弱勢者，其努力應被肯定，因而今年首度提報角逐台東縣社會優秀青年，就有社會工作師陳傳國等人獲選。

曹劍秋表示，社會處有103名社工人員，而社會工作者常在資源不足的處境下，協助個人或家庭面對重重艱難挑戰，這群社工不應該只是一直低調地服務個案，也應該被肯定，與其由社會處自辦表揚，不如透過第三單位給予肯定，更具意義也較公正，因而今年首度提報台東縣救國團承辦的社會優秀青年甄選。

評審小組經過兩階段評選審查與投票，從各行各業選出21位優秀青年，其中5人任職台東縣社會處，包括海岸線區家庭福利服務中心社工督導李雯琪、社會福利科專員林澂，及社會工作師楊良文、勞工行政科勞動檢查員莊順丞、社會工作及保護科社會工作師陳傳國。

曹劍秋說，樂見社工人員的努力被肯定，無形間增加了社會處的士氣，5人將於30日在台東縣原住民青少年活動中心接受表揚。

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