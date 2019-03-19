03/19 各報重點新聞一覽

2019-03-19 06:28

自由時報

參選2020 賴清德登記初選

震撼彈！前行政院長賴清德昨於民進黨啟動二○二○總統初選登記首日，率先完成登記，挑戰競選連任的蔡英文總統。他表示，面對中國步步進逼，台灣情勢更加險峻，基層非常焦慮，基於對土地的熱愛和使命，他自應更要有捍衛台灣、承擔責任的勇氣，因此決定登記民進黨總統初選，聚集社會支持力量，力挽狂瀾。

詳見參選2020 賴清德登記初選。

交長會8大機車業者 禁售燃油機車擬喊停

去年行政院拍板二○三五年達到禁售燃油機車目標，引發機車族及相關從業人員跳腳，交通部長林佳龍昨與八大機車業者會面，透露「空污法」要修正，「二○三五年禁售燃油機車政策恐會轉彎」。

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機場狠摔妻 自稱美公民 喊「川普救我」

三十二歲的中國裔美籍萬姓男子與三十三歲台裔加拿大籍張姓妻子起爭執，萬男昨凌晨負氣要回美國，張女跟到桃園機場第二航廈阻止，萬男突然情緒爆發，將瘦小的張女以「公主抱」方式抱起，從出境大廳三樓半的樓梯平台往下丟，張女摔到一樓平台，三秒鐘後萬男自己也跳下，剛好重壓在張女身上，恍惚的走到電梯旁坐下，張女重傷，送醫後昏迷指數六，警方依殺人未遂罪嫌將萬男送辦時，萬男極不配合，他還以英文大喊「我是美國公民，川普總統救我」；國門大廳發生如此驚悚的事，目睹的旅客大感驚訝！

詳見機場狠摔妻 自稱美公民 喊「川普救我」。

蘋果日報

震撼 賴清德對決蔡英文 率先領表選總統 綠營面臨分裂

積極尋求連任的蔡英文總統面臨前所未有的挑戰。行政院前院長賴清德昨拋出震撼彈，宣布領表參加民進黨黨內總統初選，直球對決蔡英文。由於各種民調顯示賴的支持度高於蔡，在賴表態勇於承擔責任下，蔡英文雖是中華民國首位女總統，但也可能成為首位無法連任的民選總統。

2關鍵下決心 新系勸退失敗

賴清德昨領表登記爭取民進黨2020總統大選提名，民進黨大老、總統府前資政吳澧培說，他曾兩度與賴見面，第一次是與彭明敏、高俊明、李遠哲等4人發表公開信之前，當時力勸賴清德承擔重任；第二次是今年1月12日，言談間賴還是未正面表達參選意願，「但可以感受到他想承擔的心情」，直到昨天上午約8時許，終於接到賴清德的電話，確定他有意願選總統。

聯合報

賴清德參選2020 蔡英文喊話：請大家和我走在一起

行政院前院長賴清德昨天登記民進黨總統初選，正面挑戰蔡英文總統。賴清德說，基層非常焦慮，擔心明年總統立委選舉都輸掉，他決定「響應卓榮泰主席的號召，也回應基層民眾的期待」，登記黨內初選，力挽狂瀾。賴的突襲式登記，也為蔡總統的連任之路投下變數。

新身分證國旗不見了？陳美伶：目前我看到是沒有

政府為推動數位政府，「數位身分識別證」（New eID）預計二○二○年十月上路，對於是否保留具象徵意義的國旗，國發會主委陳美伶昨天說，「目前我看到是沒有」。內政部長徐國勇則說，還沒有定案，尚在研討，要多聽大家意見才會決定。

中國時報

獨派逼宮 賴突襲登記 小英措手不及

316立委補選後，民進黨暫時止血，正準備團結，未料獨派就逼宮政變！昨天是民進黨開放黨內總統初選領表第一天，前閣揆賴清德昨「突襲式登記」，震動政壇！賴清德強調，看著2020年困局，有許多聲音督促他承擔責任，為民進黨力挽狂瀾。但黨內眾多大老對賴清德挑戰蔡英文總統表示憂心。英系召集人陳明文發文表示，陣前換將形同承認執政失敗，他全力支持蔡總統連任。

藍委轟 蘇揆公開施壓 讓NCC變髒兮兮

行政院長蘇貞昌在周日痛罵通傳會（NCC）「誰都管他不到，但他也什麼都不管」，國民黨立院黨團認為這明顯行政干預，對NCC下指導棋。國民黨團昨舉行記者會，質疑蘇貞昌這種「以上對下」口吻是對NCC公開施壓，根本就是對「獨立機關、獨立行使職權」的無知，如此肆無忌憚的政治介入、干預，會讓NCC變成「髒兮兮」。

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