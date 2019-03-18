「究是葉黃素」集資挨罵7天下架 宣告全額退款

2019-03-18 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕由「MedPartner專業醫療團隊」研發、號稱史上最快達成募資目標的「究是葉黃素」產品，歷經1週的批評聲浪、懷疑產品資訊不透明等情事後，在18日由該團隊宣布全數退款並中指募資專案。

臉書粉絲專頁「MedPartner美的好朋友」18日晚間指稱，「決定先將葉黃素產品的集資專案下架，並全額退回所有已參與集資的款項」，過程中所有已產生的費用將由團隊成員全部自行吸收，此次推出新產品並非以「賺取超額利潤」為目的，也「堅持對支持者回饋」。

「MedPartner美的好朋友」認為，此次募資專案中止是因為犯下2個錯誤，分別為「集資量的嚴重誤判」與「透明化到底該透明什麼？定義不明造成歧義」，原本使用集資平台是想要藉由現成的作業系統，彌補該團隊行政作業上的不足，卻一夕之間最高湧入1600萬元，加上許多網友認為「資訊透明」包含「廠商報價」、「人員薪資」等涉及隱私的問題。

「MedPartner美的好朋友」指出，雖然專案將終止並退回所有款項，但仍希望針對一些產品科學的部分的疑問，進行有意義的討論，因此事後會額外提出其他說明，讓討論更具意義，也讓社會大眾能從該團隊做得好、做不好的地方，均吸收一些經驗，成為社會共同的養分。

前公民1985、沃草創辦人柳林瑋，以醫師身分邀集其他醫師、藥師、營養師、化妝品配方師共組「MedPartner專業醫療團隊」，3月11日起為生產葉黃素產品募資，24小時內就達標，而在接下來的72小時內流失至少426萬元，多達2387人退出贊助，今日宣布中止計畫。

「MedPartner美的好朋友」臉書全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/