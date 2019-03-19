粉紅派對、國際精品殿堂、蕾絲時尚 百貨打造專屬體驗

2019-03-19 00:06

〔記者張忠義／高雄報導〕為帶給顧客全新的購物體驗，百貨業者推陳出新要讓消費者保持新鮮感。夢時代推出粉紅「粉紅泡泡派對」；漢神百貨斥資20億打造精品齊聚的國際購物殿堂；內衣品牌則主打「夢幻蕾絲」，強調內在就像用蕾絲畫了底妝一樣出色亮眼。

夢時代為女性消費者打造專屬的野餐活動，今年以「粉紅泡泡」為主題，即日起至4月7日推出「粉紅野餐日」系列活動，周六、日舉辦的戶外野餐派對能一邊野餐一邊看表演，粉紅舞台將邀請蕭秉治、白安、朱俐靜等知名藝人現場演出；粉嫩遊樂園也是超吸睛，旋轉木馬、摩天輪、海盜船、小飛機及小火車等，讓人少女心大噴發。

漢神百貨斥資20億打造精品齊聚的國際購物殿堂，集結全球15大國際精品，包含BALENCIAGA、BURBERRY、BVLGARI、Cartier、CHANEL等，並引進高達28個高雄獨家精品品牌。漢神百貨執行長南野雄介表示，漢神本館立地於未來亞洲新灣區的商圈中心，結合精品殿堂與地主優勢，未來也將成為港灣新商圈中，未來要重返百億俱樂部！

女性專屬的內在美，EASY SHOP這一季主打「夢幻蕾絲」系列，其中3/4罩款式為心機款，裸膚色上襯甜蜜蕾絲色彩，就像用蕾絲畫了底妝一樣，平面蕾絲更有隱形好穿搭不顯露的效果。而隱藏在罩杯與蕾絲之間脅邊的獨家雙層奇肌修容片，除了達到胸部提托上挺、集中等，更利用深淺雙膚色罩杯創造立體顯瘦兼備的效果。

夢時代為女性消費者打造專屬的野餐活動，今年以「粉紅泡泡」為主題。（圖／夢時代提供）

即日起至4月7日，高雄夢時代將被粉紅色的旋轉木馬、摩天輪、海盜船、小飛機及小火車等遊樂設施包圍。 （圖／夢時代提供）

南霸天漢神百貨斥資20億打造精品齊聚的國際購物殿堂。（記者張忠義攝）

漢神百貨斥資20億打造精品齊聚的國際購物殿堂，並帶來音樂饗宴。（記者張忠義攝）

EASY SHOP內衣業者這一季主打「夢幻蕾絲」系列。（記者張忠義攝）

EASY SHOP推出春夏新品內衣「夢幻蕾絲」系列，強調不同膚色都能找到自己專屬的出色內衣，穿出立體曲線、自信女人的風采。（記者張忠義攝）

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