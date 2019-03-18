身上的「痣」有沒有問題 LINE一下可篩檢

2019-03-18 20:29

〔記者林惠琴／台北報導〕許多民眾擔心身上的痣演變成癌，但又怕為此跑醫院掛號、排隊浪費醫療資源。台北醫學大學今日發表結合人工智慧的「痣能達人MoleMe」聊天機器人，民眾加入LINE官方帳號，拍「痣」上傳就可自我篩檢，判別有無就醫必要性。

台北醫學大學醫學科技學院院長、萬芳醫院皮膚科主任李友專表示，「痣能達人MoleMe」透過5000筆醫療影像資料庫，經人工智慧建立異常痣的初步篩選機制，整體演算法的正確率已經達到93%。

李友專指出，民眾只要搜尋LINE官方帳號「皮智-痣能達人MoleMe」加入，拍下照片上傳，並回答包含年齡、性別，以及痣存在的時間與位置，痣在一個月內有沒有顏色、形狀或任何其他改變，痣的大小有沒有超過0.6公分等問題，就可獲得風險較低、建議追蹤，或是風險較高、建議就診的資訊。

李友專說明，皮膚癌是國人10大癌症第9位，每年約3000～4000人罹病，其中又以黑色素細胞瘤惡性度最高，占皮膚癌死亡病例一半以上，東方人較常見發生於四肢末端，但若能夠早期確診，治癒率高，因此可善用輔助工具，以利及早發現異狀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/