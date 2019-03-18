高職女生愛看「地球證詞」 繁星計畫圓夢台大「森林系女孩」

2019-03-18 22:08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕郭虹琳3年前棄雄女選擇中山工商，愛看大愛二台「地球證詞」節目，對地球生態破壞感受很深，立志當「森林系女孩」，108學年度大學繁星計畫放榜，如願上了台大森林環境暨資源學系。

郭虹琳棄雄女而選擇中山工商，目標以繁星模式上台大，以70級分錄取台大森林環境暨資源學系，她說，母親是慈濟人，耳濡目染下，常看「地球證詞」，埋下了守護森林環境志向，如今夢想成真，要當個快樂的「森林系女孩」。

校長林昭億表示，中山工商去年繁星計畫國立大學錄取21名，今年提升到26位，且台大、政大、清大、交通大學都有人上榜。

黃紀維國中會考因緊張而失常，來到父親的母校再出發，並以跑步、打球紓壓，一圓交大電機系美夢。李宜昀5歲時父母離異，從小由阿公、阿嬤帶大，妹妹就讀中山工商美髮科建教班自立更生，讓她更感珍惜，這次錄取國立彰化師範大學國文學系。

從小就對動物、昆蟲有興趣的雷恩琦，小時候曾為了觀察孔雀魚骨構造，就抓了池塘裡的魚，放在烈日下曝曬，或到處蒐集種子栽種觀察，因興趣錄取國立中興大學農藝學系。

李建興家中經濟全仰賴母親一人，他為了不造成負擔，不參與晚自習跟寒暑假輔導課，每天回家自修3小時，如願進入國立臺灣師範大學教育學院學士班

李宜昀（左起）、雷恩琦、 郭虹琳 、李建興 、黃紀維在繁星計畫圓夢。（記者洪臣宏攝）

中山工商繁星計畫國立大學錄取名額又進步。（記者洪臣宏攝）

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