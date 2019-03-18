台中空汙嚴重 議員批：市府拿農民當戰犯？

2019-03-18 22:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中空汙嚴重，市府將嚴格取締農民燃燒稻草。市議員施志昌今（18）日批評，露天燃燒只佔空汙（PM2.5）的3%，市府空汙改善執行不力，卻拿農民當戰犯，農民不是不願配合，而是缺乏配套。農業局表示，農民可集中暫置垃圾車可及的臨路田邊洽運。

施志昌說，境內汙染源中，農廢稻草燃燒對PM2.5影響比例為3%，但市府的空汙應變措施，卻與工廠排放並列，強調將嚴格取締。過去農民焚燒是為了增加土壤肥沃度，減少蟲害與處理農業廢棄物。隨著時代進步，這類農業廢棄物已有更多的處理方式。

他又說，農業局有「補助農民辦理稻草剪段防止焚燒稻草計畫」，台積電自2015年起也協助市府推廣益菌肥，以腐化菌分解稻草做為有機質肥料，藉以改善稻草直接燃燒所帶來的細懸浮微粒（PM2.5）汙染。

但推廣有機益菌肥，要提早淹水、放水曝曬、翻耕、再淹水，加快稻草腐化的速度。除了腐化速度依舊不夠快，新秧苗也可能被稻草壓壞，尤其近期缺水，農民很難藉此處理稻草。雖然有補助，卻看得到吃不到或者意願低，讓農民無奈燒稻草的情況更盛。

施志昌呼籲，現在已經不是燃燒稻草的季節，希望在這段期間市府能好好思考，如何提出禁止燃燒稻草的完善配套，並且好好的輔導農民，不要再將農民當空汙戰犯！

農業局表示，稻草不宜焚燒，最適當處理方式仍以剪段後翻埋處理，回歸農地增加有機質及礦物質含量。另，可集中暫置於環保清潔車輛可及的臨路田邊，洽轄區清潔隊預約申請專車載運，但不能影響交通也不得夾雜土塊等雜質。

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