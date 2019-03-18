請田中人聞屍臭 基肥場業者收10萬罰單

2019-03-18 18:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮沙崙里一間基肥場16日運入大批疑似摻有腐敗雞屍、內臟、血水的廢棄物，在風勢助長下，田中鎮整天彌漫濃濃「屍臭味」，上百民眾17日包圍基肥場要求改善未果，環保局今天下午到場，依空污法開出10萬罰單，要求業者把惡臭廢棄物移至室內。

環保局表示，業者把散發惡臭的廢棄物曝曬在太陽下，造成週邊空氣污染，已明顯違反空污法。

由於該場是基肥廠，過去都分解太空包作業，為何近日發出惡臭，農業處也將派員了解其基肥作業方式，但迄今尚未與業者取得連繫。

該基肥場主人為鹿港人，5年前承租該處約300坪大的農地作基肥場，已被民眾檢舉多次，環保局日前到場開罰，要求其限期改善，但今天不僅未見改善，還運來更多發出惡臭的廢棄物。

當地蕭姓民眾昨天上午曾進入場內，發現大批含有雞屍、羽毛及內臟血水的有機廢棄物，他說，他才待了3分鐘就「頭皮發麻」，趕緊落跑，實在太臭了。

縣議員黃盛祿說，業者根本不甩政府，罰不怕，這次又利用假日公務員放假載更臭的廢棄物進場，民眾的衣服晾在外面，根本無法穿，實在太臭了，民眾不僅被惡臭熏到怕，也擔心裡面有污染物，下雨造成農田污染。

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