退休醫尿尿「滴滴落」 就醫驚罹攝護腺癌第3期

2019-03-18 17:15

〔記者歐素美／台中報導〕77歲林姓外科醫師，因工作忙碌，偶有排尿不順，卻未加留心，前年退休後連續數周出現排尿困難、「滴滴落」狀況，就醫檢查才知竟已是攝護腺癌第3期，醫師考量其年紀大，建議直接以導航式螺旋刀放射合併賀爾蒙治療，控制良好，至今生活正常。

光田綜合醫院放射腫瘤科主任王銘志指出，攝護腺癌早期症狀不明顯，加上患者生活忙碌，一时時不察，退休後生活步調放慢，才警覺排尿困難頻率異常密集，就醫抽血發現攝護腺特異抗原（PSA）指數為標準值的40倍，切片確診罹患攝護腺癌第3期。

王銘志表示，攝護腺癌第1、2期，癌細胞侷限在攝護腺內，治療可選擇切除攝護腺或根治性的放射線治療，但林醫師的癌細胞已侵犯攝護腺周邊組織，加上考量其高齡及手術、麻醉、併發症等風險，加上術後恢復時間較長，經病人同意，決定不手術，直接做放射線及賀爾蒙治療。

採用影像導航式螺旋刀放射治療，以電腦斷層影像導引對位，精確性可達1公厘，較傳統放射線治療有更好的劑量分配與保護正常組織，即使是晚期癌症也能獲得很好效果，林醫師經治療1年多，追蹤指數都在標準值下，疾病控制良好。

光田泌尿科醫師嚴允和指出，目前研究顯示攝護腺癌與高齡、家庭中有攝護腺癌病史、生活飲食多吃高脂、肉類有關；安全性行為、射精頻率高，有助降低攝護腺癌機率，但最好的預防方法就是定期健康檢查，呼籲民眾有頻尿、夜尿、滴尿、尿變細、尿不出來、斷斷續續尿，甚至血尿、血精、骨盆疼痛等症狀，切勿諱疾忌醫，馬上就醫治療才是上策。

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