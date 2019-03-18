國立苑高繁星錄取95人 全國第三創校史紀錄

2019-03-18 20:43

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕2019年大學繁星推薦今放榜，苗栗縣國立苑裡高中95名學生錄取，創下全國第3的佳績，其中國立大學生共40名，台、清、成、政等名校皆榜上有名；縣立苑裡高中則有39人上榜，其中家境清寒的雙胞胎姊妹花都如願考上理想學校，讓師長備感驕傲。

國立苑高繁星錄取95人，不僅創下校史紀錄，人數更高居全國第3名，錄取率68.3%也優於全國平均的61%，其中學生沈千喬3年前捨棄名校就近就讀國立苑高，如今錄取台大農經系；而以國中會考榜首成績入學的林永濬也如願進入成大建築系。

邵奎佑則追隨去年畢業的兄長邵仰笙腳步，兩人從小一路就讀同所學校，兩人深受地震測量師父親及補教老師母親的家學薰陶，去年哥哥考上中山大學機械系，今年弟弟則克紹箕裘錄取中山大學物理系。

縣立苑高53人報名，39人上榜，錄取率達73.6%，其中國立大學生共9人。而校內雙胞胎姊妹花高紫婕、高紫晴姊妹雖家境清寒，兩人工讀助分擔家計，學業也維持好成績，分別考上東華大學及中山醫學大學，讓師長備感驕傲。

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