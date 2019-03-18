醫病》正確診斷暈眩新分類疾病 安心配合治療減暈感

2019-03-18 21:02

〔記者歐素美／台中報導〕護理師退休的李小姐，暈眩長達3年，四處求醫皆未改善，經台中慈濟醫院神經內科醫師張滋圃，確診為「持續性姿勢--知覺性頭暈」（persistent postural-perceptual dizziness，簡稱PPPD），經口服藥與每次30分鐘以上復健運動，1個半月即改善；張滋圃表示，PPPD為新分類疾病，好發於4、50歲中年女性，多補充富血清素食物，規律生活及運動，可降低暈眩感。

張滋圃表示，「持續性姿勢--知覺性頭暈」主要症狀有3種，一、慢性頭暈持續逾3個月。頭重重、浮浮的、走路飄飄的，精神不太好；二、頭暈感嚴重度隨當日生理或精神狀況起伏，剛起床好一點，站立、走動或頭轉動會加重頭暈；三、最重要的是「視性暈眩」，在超商、賣場最明顯，人群走動、貨品堆得多又高，往往暈得更厲害。

「持續性姿勢--知覺性頭暈」是國際眩暈醫學會於2014年發表、正式推廣的新分類疾病，並由世界衛生組織統一命名，在不同科別可能會被診斷為自律神經失調、腦神經衰弱或焦慮。張滋圃說，「持續性姿勢--知覺性頭暈」跟大腦掌管頭暈的部位變得敏感有關，可能來自一次內耳或腦部引發的嚴重眩暈症，即使後來痊癒，病人腦神經卻已被誘發，對暈特別敏感或因此對眩暈產生恐懼，愈擔心眩暈，愈容易感暈，致惡性循環。

張滋圃指出，「持續性姿勢--知覺性頭暈」易發生在焦慮病人，為「功能性障礙疾病」，而非「精神疾病」。治療方法不只給鎮定效果的抗焦慮藥物，並給增加腦部血清素藥物。研究顯示經3到6個月治療，停藥後仍能改善，減少復發機會。

「持續性姿勢--知覺性頭暈」好發於4、50歲中年女性，建議民眾儘量減少生活壓力，多補充富血清素食物（亞麻仁油、維他命B群），保持規律生活作息與開朗個性，搭配認知行為治療與前庭復健運動，就能有效降低暈感。

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