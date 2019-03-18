Uber是對的？計程車怒嗆柯文哲：莫重蹈OBike笑柄

2019-03-18 17:45

〔記者陳宜加／台北報導〕台北市長柯文哲今天在紐約表示，Uber、Airbnb等新創產業都是對的，在台灣失敗是找不到人去立法院遊說。台灣計程車產業發展聯盟今天痛批，「莫再重蹈盲目支持OBike，結果淪為笑柄的錯誤」，傷害合法客運業者與合法租賃車業者。

聯盟表示，目前世界主要國家，包括歐盟、美國皆已改變假共享經濟而從事運輸業務的管理模式，回歸一般運輸業法規並嚴格管理，杜絕假新創、假共享經濟之名，持續將企業內部成本外部化，損害公共利益。

聯盟建議柯文哲，應要求幕僚提供真實資料，以免持續誤導「掩護非法小三嗆正宮」的錯誤方向，傷害合法客運業者與多數未與Uber合作的合法租賃車業者。

聯盟也建議柯文哲蒐集倫敦市長沙迪克汗、紐約市長白思豪針對Uber問題的作為，當一個負責任而非譁眾取寵、獲取短期利益的政治人物，也莫再草率發言。

由於Uber不滿交通部擬修法，規範Uber起租至少1小時起跳，建議交通部改增訂「丁種租賃車業」，取消時租規定，採租用時間計費，否則不排除清明節前上街頭抗議；但計程車業者批租賃車是「小三嗆正宮」，反對Uber就地合法，否則合法司機4月也將再抗爭。

Uber日前批評，政府政策髮夾彎，Uber當年因白牌車違法經營爭議，短暫退出台灣，調整後再合法營運，但隨交通部長更迭、計程車業者施壓、錯誤訊息散布，施政又改變，再41天，恐怕台灣就容不下Uber了，「法律保護的是全民權益，還是特定產業的利益？」

台灣計程車產業發展聯盟反駁，Uber曾承諾完全遵守台灣法規，結果證明依然違法營運，將租賃車當成客運業經營，並按趟次抽取高達25％車資，實際從事客運業派遣業務，牴觸公路法分業營運規定，牟取暴利卻規避罰款與稅金，完全違背重新營運的守法承諾。

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