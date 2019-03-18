竹東高中繁星錄取82人 連續13年新竹區第一

2019-03-18 19:04

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕大學甄選入學繁星推薦今天放榜，國立竹東高中共錄取82人，成績不但亮眼，而且是該校第13年拿下新竹地區高中繁星推薦錄取人數最多的第一名學校。

竹東高中表示，今年繁星推薦有129人報名，82人上榜，其中有37人錄取國立大學，包括台大、政大、清大、交大等頂尖大學，繁星推薦是社區型高中的重要升學管道之一，學生們力爭上游、老師們也辛苦教學輔導孩子，師生聯手交出亮麗成績單。

校方也表示，擔任學校自治會幹部的多名同學，在這次繁星推薦中大放異彩，包括自治會會長簡冠維錄取交通大學材料科學與工程學系、副會長陳易宏錄取錄取中山大學機械與機電工程系、財務長曾尹琪錄取清華大學工程與系統科學系乙組、副財務長-安中綺錄取中興大學外國語文學系。

簡冠維說，他靠著循序漸進的方法讀書來達成「摘星」夢想，讀書之餘他靠打羽球、彈鋼琴抒壓，擔任自治會會長服務同學，也是他高中校園生活裡很有意義的事；陳易宏說，他以「課業優先、社團次之，上課專心」的態度來面對校園生活，擔任自治會幹部也是一種學習，假日以種花、打電動、看漫畫、騎腳踏車等休閒活動調劑身心。

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