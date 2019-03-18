曾文農工呂旺展繁星上台大公衛系 校史78年首位

2019-03-18 16:49

〔記者楊金城／台南報導〕國立曾文農工綜合高中班學生呂旺展，申請大學繁星推薦錄取台大公共衛生系，創校78年首例，成為前行政院長賴清德的學弟。成為曾農創校以來第一位上台大學生，呂旺展說，很開心有機會挑戰台大。

呂旺展家住台南關廟，呂父是藍領勞工，呂母在屏東滿州鄉民代表會任職，他只有戶外教學和畢業旅行曾「路過」台北市；呂旺展說，未來不管是課業競爭壓力和生活壓力一定都有，但他會將壓力轉化為力量，好好在台大公衛系讀書學習。

呂旺展原在屏東就讀國中，後將戶籍遷到關廟以申請台南高中就讀，但因南市免試多元入學比序比屏東招生區複雜，他陰錯陽差最後錄取「職校」曾農的綜合高中班。

呂旺展在高一下學期開始住校，全心讀書，沒有補習，全民英檢也拿到中級檢定，今年學測他考五科獲得54級分，全校成績校排第一，大學繁星推薦他挑戰台大，申請4個志願都是台大的學系，結果第一志願台大公衛系就獲錄取。

曾農校長徐震魁說，呂旺展在校成績好，與同學相處和睦，在他畢業前，學校將全力協助他做好就讀台大公衛系的準備，成為前行政院長賴清德的學弟。

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