大學繁星放榜 她大量閱讀錄取心中第一志願

2019-03-18 16:46

〔記者邱書昱／新北報導〕大學繁星推薦今天放榜，新北市中和高中315班學生吳敬家錄取第一志願政治大學財務管理學系，樂觀進取的她從國中開始培養大量閱讀的習慣，對於較弱勢的數學科，她也跟著老師一起複習進度、勤做練習，她謙虛地說，能夠在學測有好成績，除了精熟課本外也要大量閱讀。

吳敬家是在校成績1％的學生，選讀社會組的她從國中開始就培養大量閱讀的好習慣，從古文觀止延伸的閱讀測驗、詩詞學及現代散文，並且隨時都在背誦名言錦句，如此一步一腳印地在平日就積累語文素養與能力。

自從高三開始，吳敬家開始跟英文及國文老師索取作文題目，為了補救較弱的數學科，她跟著老師的複習進度，也會額外跟其他數學老師取得考卷、勤做練習，原本數學成績只有校排15％，在學測時考出頂標成績。

吳敬家說，上課勤做筆記，讓課本處處有重點，反覆研讀記憶，更是印象深刻，溫故知新便收融會貫通，衝出學測好成績就是精熟課本及大量閱讀而已。

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