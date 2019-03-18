醫病》半百工人每天高粱不離身 不只傷肝還須終身洗腎

2019-03-18 16:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕嗜酒不只傷肝，也可能終身洗腎！一位年逾半百的工人年輕時就愛喝酒，兩三天就乾掉一瓶高粱，造成酒精性肝病，更引發慢性胰臟炎，導致腸道吸收草酸盬異常，腎臟排除不及，長期下來草酸鈣結晶體沈積在腎小管造成纖維化，需終身洗腎，讓工人悔不當初。

澄清醫院中港院區腎臟內科主任高銘聰指出，個案日前因急性腎衰竭（尿毒症）求診，發現個案有慢性胰臟炎，細問才知患者打自年輕時就愛喝酒，沒兩天就能喝掉一瓶高粱，8年前曾出現急性胰臟炎及酒精性肝病，血糖升高，之後就常腹瀉，更因胰臟炎反覆住院11次，長期腹瀉導致身體漸形消瘦。

高銘聰指出，患者雖知道喝酒造成胰臟炎，但就是無法完全戒酒，直到最近爆發急性腎衰竭（尿毒症），雖接受血液透析洗腎治療，兩個月後腎臟功能仍未見恢復，經做了腎臟穿刺切片檢查，顯示腎臟小管及間質堆積了很多草酸鈣結晶體，並已形成慢性腎小管萎縮腎臟間質纖維化，因不可恢復，病患須終身洗腎。

高銘聰說，正常蔬菜水果裡頭有很多草酸鹽，經攝食後僅10%由腸吸收至血液中，再由腎臟排出草酸鹽，但個案因長期飲酒造成慢性胰臟炎，導致腸道脂肪吸收不良，再加上脫水的情況下，會造成腸道草酸鹽吸收增加，腎臟無法排出過多的草酸鹽，以致堆積在腎臟小管，造成腎臟永遠的傷害。

高銘聰指出，健康的胰臟、肝臟、腸道都很重要，民眾就醫發現有草酸鈣結晶體腎病，應改變飲食習慣，減少草酸鹽的攝取，再服用胰臟酶消化酵素幫助消化，個案長期嗜酒造成胰臟炎後，未能配合醫囑按時服用胰臟酶消化酵素，以致造成不可彌補的傷害，也提醒飲君子適可而止，過度喝酒不只是傷肝，連胰臟、腸道甚至是腎臟都會出問題。

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