繁星放榜 左營高中錄取100人拿全國第一

2019-03-18 16:25

〔記者方志賢／高雄報導〕大學繁星計畫今天放榜，高雄市左營高中繁星錄取100人，穩坐全國第一！

左營高中連續多年繁星錄取人數均名列前茅，今年錄取100人再創佳績，其中錄取國立大學多達44人，包括台大、清大、政大、成大、高醫、台師大、中興、中山、中央等國立大學熱門科系，成績亮眼。

錄取台大大氣科學系的陳俊豪，因國中成績理想，對自己欠缺信心，進入左中後，在導師陳柄何及各科老師教導下，激起學習樂趣，兩年多努力耕耘，以校排第一透過繁星計畫選上理想校系。

林綵綾因表姊在左中就讀時成績優異，她以表姊為學習榜樣，從高一開始就認真規劃讀書計畫，加上導師吳秋莉用心指導，順利錄取自己的第一志願政大法律系。

錄取清華大學教育學系的蔡辰鶴，國中會考成績平平，從二年級下學期開始，暑假與課後都主動留校自習，規律作息及努力學習，讓他如願錄取理想校系。

錄取成大機械工程學系的賴鉅元與高雄大學法律系的許正儒，當初是因「繁星之名」選擇左中，他們從高一就認真準備每次考試，互相督促、鼓勵，也如願考上理想的校系。

體育班王亭婷是單親家庭，媽媽一人要撫育4個小孩，術科及課業均努力學習，她家住台南，為減輕媽媽的負擔，選擇就近的台南大學體育系就讀。

左中校長張簡玲娟表示，左中多年在繁星計畫均有亮麗表現，老師輪流陪學生自習，讓學生更專注課業，才能打造「全國第一」的亮眼榜單。她期望家長支持社區優質高中，讓孩子學習路上，都能快樂學習並發光發熱。

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