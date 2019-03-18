北二高茄苳交流道連絡道向東延伸 年底完工

2019-03-18 16:09

［記者洪美秀／新竹報導］位在新竹市段的北二高茄苳交流道連絡道向東延伸工程目前正在進行中，工程已完成一半，市長林智堅今天前往東香東街的基地視察，了解目前橋墩、橋台、擋土牆等工程進度，市府工務處表示，這條延伸工程不僅是寶山鄉通往竹市的重要外環道路，能縮短民眾的上班時間，向北與茄苳景觀大道銜接，也能提升香山區聯外道路的效益，提高香山區開發計畫的可行性，工程預計年底完工，期許打造更便捷的交通路網。

林智堅說，市府努力爭取這條道路的開闢經費，兩年前成功爭取到2億9000多萬元經費，這個工程完工後不僅可改善景觀大道與東香東街的交通瓶頸，縮短上班族到科學園區的時間，還能強化香山區與西濱地區的聯繫，是香山區的重要交通建設。

工務處長蔡天力說，這條新闢道路長約453公尺，位在東香東街接寶山鄉雙林路一段，多數路段為平面道路，部分路段為克服地形興建一座橋樑，採用單柱懸臂平衡工法興建，其他工程包含道路、排水、機電、及景觀等，預期這條道路完工後，將可疏解竹市區通往香山區及新竹縣寶山鄉的車流。

工務處表示，過去寶山鄉通往竹市的舊道路僅3.2米寬，交會的產業道路口狹小，也易讓行車駕駛人摸不著頭緒，此次新建道路工程完工後，將縮短香山區、寶山鄉民眾往來交通，將新闢新道路，路寬從32米到20米4線道，未來對此區域的工業區、遊憩及新市鎮等聯外交通動脈有其效益，也可減緩人口向都會區集中的壓力。

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