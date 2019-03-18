自由車環台賽浪漫台三線站 苗栗交管為馮俊凱加油

2019-03-18 16:08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕「2019國際自由車環台賽－浪漫台三線站」橫跨新竹縣、苗栗縣、台中市，競賽路線長達158.5公里，預計明早進入苗栗境內，途經南庄、獅潭、公館、大湖、三義等鄉，苗栗縣政府除進行交通管制，同時設置16個加油站，歡迎鄉親一同為由苗栗子弟馮俊凱領軍的台灣隊加油。

國際自由車環台賽即將邁入第3站，進入景色優美、多山坡難度高的浪漫台三線，選手將行經15個鄉鎮，競速之餘還可欣賞錯落山間的客庄美景，其中苗栗段佔85公里，至高點於苗124縣道41.9公里處，海拔達602公尺。

苗縣府公布明早交管時間、路段：10點45分至11點10分苗18線起點至1.9公里；10點50分至11點15分苗124乙縣道起點至7.9公里；11點至11點20分苗20及124乙共構5.5公里至7.9公里。

11點至12點5分苗124縣道22.5公里至48公里；11點35分至12點10分苗26起點至8公里；11點40分至12點20分苗26-2起點至2.3公里；11點50分至12點半119甲起點至5公里。

此次參賽選手中，出身苗栗泰安鄉的環台賽登山王三連霸霸主馮俊凱也將再次為國爭光，苗縣府也於沿途設置16個加油站，邀請鄉親夾道一起為家鄉子弟及台灣好手們打氣。

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