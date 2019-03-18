拚經濟 新北市公司登記 新增6項速件申辦項目

2019-03-18 15:40

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府經濟發展局配合去年11月1日新公司法上路，並提供企業更簡政便民的服務，今年新增有限公司、股份有限公司組織變更等6項速件申辦項目，開放現場臨櫃送件立即取件，包含有限公司及股份有限公司設立（特別股除外）、組織變更、增、減資、以及修正章程董事人數（變更為1人或2人且董事長不變），以及閉鎖性股份有限公司設立登記案等，文件齊備1小時即可領件。

新北經發局表示，盼透過持續簡化及精進流程，提供最便利、最貼心的登記服務。

經發局說，2010年起開辦公司登記速件櫃台服務，逐年增加隨到隨辦項目，新北也配合修法後相關流程及文書的簡化，自今年2月22日起新增6項速件申辦項目，納入公司登記速件櫃檯服務項目。

經發局補充，去年登記櫃檯全年總收件數為8萬7200件，速件櫃台服務受理3萬3080件，速件服務量占比近4成，顯示民眾對速件服務具相當需求，相關案件平均辦理時間由3天縮短為1小時，有效節省民眾申辦案件的時間。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/