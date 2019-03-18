義大利麵與東方牛肉麵誰厲害？ 張正傑親子音樂會來PK

2019-03-18 16:04

［記者洪美秀／新竹報導］受親子喜愛的張正傑親子音樂會又來了!繼去年「摃丸PK義大利PIZZA」受到大小朋友熱烈迴響與好評，今年再度將美食與音樂結合，將西方義大利麵與東方牛肉麵兩道料理搬上舞臺，透過義大利歌劇與台灣經典民謠，推廣古典樂，親子音樂會5月4日晚間7點半，在文化局演藝廳演出，邀請親子來欣賞，購票請洽兩廳院售票系統。

總是為音樂帶來創意與活力的大提琴音樂家張正傑今年推出牛肉麵PK義大利麵的親子音樂會，他說，這主題靈感來自日本美食節目「料理東西軍」，美食是台灣人最感興趣的話題，將美食與音樂結合，更邀請親子天王趙自強來PK，藉由麵的歷史由來及做法、種類等做比較，讓觀眾在趣味中體驗東西方風格的音樂所呈現出來的差異。

張正傑說，西方音樂以義大利麵為代表，由音樂「玩」童張正傑領軍，東方音樂則是以牛肉麵為代表，並由小朋友最熟悉的主持人趙自強代言，還邀請永遠的卡門次女高音翁若珮、聲樂新秀男高音劉成華、國內知名小提琴家暨指揮家林天吉、美女小提琴家梁茜雯、新生代音樂家中提琴徐曉虹一起用音樂詮釋兩種美食，透過義大利的歌劇與台灣的經典民謠，演出東西方不同風格音樂。

音樂會終場將舉辦觀眾投票，究竟是鹹甜滋味中帶點香辣的牛肉麵讓人垂涎三尺？還

是紅通通的番茄肉醬義大利麵使人食指大動？5月4日晚間7點半在文化局演藝廳見分曉，可電洽：02-2781-2306，0905-017862 張小姐，購票洽兩廳院售票系統。

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