連4月地震偏少恐有大地震？ 氣象局：推論輕率

2019-03-18 15:47

〔記者蕭玗欣／台北報導〕日前有媒體指出，近半年台灣地震次數明顯偏少，去年9到12月連續4個月都出現地震次數低於平均值的現象，氣象局憂心時間過久後續大地震發生的機率高。中央氣象局今天澄清，僅憑地震活動偏少單一現象推論將會有大地震發生，可能過於輕率，請民眾無須驚慌。

地震測報中心主任陳國昌表示，單憑地震次數偏少就推定後面會引發大地震，恐怕是過於直接的連結，也不符合實際狀況。他以921大地震例子說明，921發生以前確實有長達1年2個月地震發生次數偏少，因此後來研究才將地震活動列入地震前兆研究，但這樣的經驗並未經過多次驗證，且用4個月的數據來看也過於短期。

目前看來，去年9月起台灣地震發生次數皆低於平均值，但今年1月稍微高於平均值，2月又下滑，3月份的狀況按目前狀況也會高於平均值。

中央氣象局表示，僅憑地震活動偏少單一現象推論將會有大地震發生，可能過於輕率，請民眾無須驚慌。氣象局職司台灣地區24小時地震活動監測，若一旦有明確的異常地震活動訊息，可能出現大型或致災的有感地震，當於第一時間對防救災單位及社會大眾發布警訊。

氣象局說明，目前世界各國對於地震預測工作皆處於研究階段，常用方法包括地震活動異常、全球導航衛星系統之地殼形變、電離層全電子濃度變化、地下水水位異常及地球磁場變化等，目標為整合各式研究方法後能對特定時間、地點與一定規模以上的地震進行發生機率的評估。

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