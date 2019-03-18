張正傑返台30週年大提琴獨奏會 20日晚上基隆見

2019-03-18 14:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕大提琴家張正傑，14歲隻身到維也納念音樂學院，取得奧地利國立維也納表演藝術大學演奏家文憑與芬蘭西貝流士音樂院最高演奏文憑，28歲毅然決定回到台灣，一轉眼已經30年了；張正傑把音樂帶回故鄉，讓台灣人更親近古典音樂，也讓大提琴家張正傑贏得音樂「玩」童的稱號。張正傑說，回首自己30年前的決定，如今證明是做了對的事！

張正傑將古典音樂融入生活中，把音樂帶入人群，到金門坑道、太魯閣峽谷、海邊或田野中，甚至到監獄或離島、偏鄉為弱勢演出；他還嘗試舉辦不同類型的音樂會，包括胎教音樂會、親子音樂會、癌症病童音樂會、輪椅音樂會等等，讓各種原本無緣參加音樂會的族群也能現場享受音樂的美好。

張正傑喜歡挑戰不同演奏形式，嘗試讓古典樂與傳統戲曲結合，與京劇、布袋戲、歌仔戲合作，更將廚房搬上兩廳院的舞台，結合音樂與美食，透過各種創意，拉近古典樂與民眾的距離，每次演出都帶給大家不一樣的驚喜。

海洋大學藝文中心主任張正傑回想30年前回到台灣後，曾經以為會一直在待在音樂專業系所教書，2002年在海洋大學力邀之下，做了一重要的決定，回到故鄉基隆，到海洋大學任教，也成立了藝文中心推廣藝文活動，海大50週年時還特別創作「海洋禮讚」專輯，他說，在一個以理工為主，沒有音樂、藝術相關科系的大學中，反而讓他有更多跨領域的想法，讓他的音樂觸角延伸更廣，影響更多不同領域的學生。

張正傑去年在奧地利騎單車摔車，造成左手腕骨折，雖然治療及復健相當的痛苦漫長，至今他的左手中指、無名指還是腫的、麻的，但是這次的受傷，讓他更堅定他對於音樂的熱愛，決定再度站上舞台，找回他最喜歡的演奏。

「張正傑返國30週年大提琴獨奏會-復出」3月20日19時在海洋大學海洋廳演出，呈現京劇與古典音樂的完美結合，即日起開放索票，詳情請電洽（02）24622192分機2120。

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