國立苗中93人拚上繁星 總成績全國第5名

2019-03-18 14:29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕大學繁星推薦入學今天放榜，國立苗栗高中共有93人上榜，國立大學錄取42人，其中當初以苗中為第一志願的李俊毅，如願通過高雄醫學大學醫學系第一階段，校長黃國峰表示，苗中今年總成績全國第五，表現亮眼。

銅鑼鄉文林國中畢業的李俊毅，3年前國中教育會考是苗栗縣全縣3位考滿分學生之一，但只有他選擇就近的社區高中國立苗中就讀，3年來，他專注於課業，成績總維持全校前三名，這次學測4科考57級分，已通過高雄醫學大學醫學系第一階段，未來他希望能當眼科醫師。

此外，原就讀國立新竹高中的周延，就讀竹中1年後，降轉回苗中就讀拚繁星，3年來用功讀書，這次錄取國立成功大學資訊工程學系，前後花4年時間，終於如願考取國立大學。

黃國峰指出，今年大學學測，該校學生平均成績比往年高，在校百分比不錯的學生，不願屈就較低分就可錄取的國立大學，反而勇敢及積極的選填較高分的國立大學，今年因而有3位學生錄取國立成功大學，全校總成績全國排名第五名，表現亮眼。

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