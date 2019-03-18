離職前休14天特休！遭主管打壓她霸氣反擊 網卻嘆：更虧

2019-03-18 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友到網路分享媽媽霸氣離職的故事，媽媽打算今年離職，預計在3月一口氣休完14天特休，離職一事獲得公司蓋章同意，但卻突然遭到主管打壓，最後媽媽暴氣反擊，老闆驚覺不妙也趕緊安撫，故事雖然大快人心，不過有網友認為，這樣的結果對員工更虧。

女網友到網路論壇「Dcard」透露，在公司任職6、7年的媽媽，「在2月就簽好離職手續，確定3月底離職」，也獲得公司蓋章同意，媽媽打算在3月將剩下的14天特休一口氣休完，扣掉特休，等於3月只要上班6天，就能夠領到1個月的薪水，沒想到公司事後發現，覺得對公司很虧，開始反對媽媽的決定。

上級突然向媽媽說，「那你今天收一收明天就可以不用來了」，企圖在3月初就讓媽媽走人，並說14天的特休會幫她換成薪水，媽媽的主管也出面打壓，「說什麼公司是有權力解僱員工什麼的」，媽媽當場暴怒，嗆「你說的我都不懂，我都照著勞基法走的，還是我們打電話到勞動部問問？」並拿出勞基法的相關資料丟給主管，主管一看瞬間閉嘴。

接著「換老闆約談」，媽媽再度拿出資料並附上「蓋有老闆印章的離職申請書」，老闆看到後立刻撇清，回應「都是秘書亂蓋章，這個我沒看過」、「叫妳現在走人不是我的意思，是他們在講的」，極力安撫媽媽，「看來是很不想被罰錢」，媽媽事後霸氣地向原PO說，「我就是個小職員，以為我好欺負都不會反抗，叫我走，我就傻愣愣的走嗎？早就都準備好資料給他們看了」。

不過有網友認為這樣的結果對員工來說其實更虧，「如果妳媽當下選擇公司方案立即離職會賺很大」、「弄到非自願離職更賺！還有勞保半年補助能領」、「讓公司非志願離職+公司賠預告工資+特休費+謀職費才是最有利的喔」、「公司提的方案才賺啊！我先生被資遣，四年資歷遣散費加最後一個月的薪水總共領15萬，然後還可以去申請失業補助，因為還要扶養2個小孩跟一個太太，補助一個月36k，可以領半年」。

但也有網友認為，「其實非自願離職，會註明公司原因，雖然都會寫因公司因素...之類，雖然可以拿到比較多錢，但對未來會在意履歷上怎麼寫，跟有要去面試大公司的，還是不太建議吧！」

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