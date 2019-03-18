南投賞鷹季開跑 開啟生態發展觀光產業願景

2019-03-18 12:51

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市賞鷹季之國小學童戶外教學活動，今在陰雨綿綿中登場，儘管因天候不佳，看不見群鷹翱翔天際的英姿，但透過一邊彩繪飛鷹、一邊生態導覽解說及品嚐南投意麵，也讓學童們滿載而歸，並建立更正確的生態保育觀念。

該活動今日在南投市八卦山台地永興社區展開，計有南投特殊教育學校及名崗、文山、漳和等國小學童參加，僅見小朋友一邊彩繪飛鷹，一邊專注聆聽社區導覽人員解說灰面鵟鷹、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、松雀鷹等猛禽過境原因，以及起鷹、落鷹、求偶、育雛等相關資料，不但增進生態保育常識，也彌補小朋友因雨看不到猛禽的小小失落感。

而會場另一隅，則有南投特色小吃意麵品嚐會，讓與會民眾、師生吃免驚，有的小朋友一口氣就吃了2、3碗，不但止飢，也達到暖身效果。

南投市長宋懷琳指出，每年3月到清明節期間，灰面鵟鷹、鳳頭蒼鷹、赤腹鷹等各種鷹類，都會從南洋地區北返西伯利亞原棲地，貫穿南投、彰化的八卦山脈是必經之處，公所在21日至29日賞鷹季期間，除提供駐點導覽解說以外，也針對南投市國小學童安排戶外教學，並協助行銷地方紅土咖啡、瓜果等農特產，讓生態結合觀光、產業發展的工作能更加落實。

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