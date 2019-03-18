台東馬蘭橋上巨大圓柱物…原來是電纜軸

2019-03-18 12:26

［記者王秀亭／台東報導］今天上午上班尖峰時段，馬蘭橋段的太平溪路堤共構工程來了5輛載著龐然大物的大卡車，引起周邊居民側目，台電表示，大卡車上的巨大物是電纜軸，用於載運電纜下地工程所需的電纜線，最近載運電纜軸的大卡車還會陸續出現在馬蘭橋周邊。

陳姓民眾表示，每天都看著馬蘭橋旁的太平溪路堤共構工程持續進行，今天一早經過馬蘭橋，後方駛來5輛大卡車，每輛車上載著2至3個巨大圓柱物體，每個直徑將近1層樓高，上面寫著台灣電力公司等字樣，成排停在道路旁，看上去甚是壯觀。

台東縣建設處長吳慶榮表示，太平溪馬蘭橋至太平橋間有多座台電電塔，因應太平溪路堤共構工程，縣府爭取經費加上台電本身的經費，要將馬蘭橋到日光橋間5座電塔下地、第二鐵路橋至太平橋6座電塔將遷移，去年6月底展開迴路下地工程，目前馬蘭橋至日光橋間已進入埋設地下纜線階段。

台電輪變電工程處南區施工處表示，因太平溪上的高壓電塔是電力進入台東的二迴幹線，電纜線斷面直徑較大，直徑有12公分，載運電纜線的電纜軸勢必較一般電纜大，施工人員埋設電纜線後，電纜軸就會載離現場，這個情況還會持續多日。

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