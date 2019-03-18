台灣酒駕累犯修法判死？ 專家警告：違反兩人權公約

2019-03-18 11:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕酒駕肇事害人致死頻繁，政府有意修法將酒駕累犯致死案件，最重可判處死刑。對此，國內外學者專家今日警告，台灣已簽署「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」兩人權公約，若走回頭路，擴大死刑適用，將違背人權精神。

對於酒駕修法是否也應納入死刑？中研院社會研究所名譽教授瞿海源表示，死刑問題經常在社會發生殺小孩、連續酒駕後，很多人會贊成將法律改成死刑，這件事是很情緒化的，法律制定須根據犯罪、傷害事實認定，不能只是根據情緒性決定。

英國法官尼可拉斯布萊克（Nicholas Blake）指出，台灣之前將兩公約國內法化，歐盟非常歡迎台灣加入這個大家庭，依循國際人權善盡義務，當然小孩兒虐事件是令人髮指之罪，可施以重大刑罰，但真的由衷希望台灣政府在付諸立法行動前三思，去請教真正法律專家，將死刑限定在蓄意殺人的要件，而酒駕案件不符合這樣標準。

布萊克提及，不希望台灣在簽署人權公約後，又背離公約精神，這樣是非常大風險，其他各國對於類似案件有較好處理作法，例如英國有一個量刑指南，針對侵害兒少行為有嚴重刑責，而非死刑，可提供給台灣參考。

「死刑專案」共同執行長雷紹爾（Saul Lehrfreund）律師警告，台灣如果擴大死刑適用，會跟人權兩公約有所衝突，不樂見台灣簽署人權公約，卻違背人權公約精神。

布萊克說，他不去預測若台灣違反會發生什麼後果，因為台灣已簽署兩公約，關於酒駕死刑或兒虐若適用死刑，可想而知會進入大法官釋憲，可預期大法官會參考兩公約一般性意見，適用死刑之罪只限縮在蓄意殺人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/