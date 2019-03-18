「真的」上滑雪課！明新師生移地日本雪場實地體驗

2019-03-18 11:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明新科技大學運動管理系開辦全台大專院校唯一的滑雪運動課程，利用產學合作的模式，14日起5天，由專業教練帶領學生前往日本岩手縣夏油滑雪場移地訓練，實地認識雪場經營與體驗滑雪運動。

帶隊的明新科大運管系主任向薇潔表示，運管系去年與高豐運動網合作，由高豐補助經費讓學生前往日本的雪場實地體驗與訓練已有實際成果，在高豐的引薦下，6名大三學生1月中旬起在日本岩手縣的夏油滑雪場實習2個月。

看好滑雪產業發展與培養滑雪業界人才，高豐運動網今年再度選派明新科大修習滑雪運動課程的18名學生，補助出國至日本雪場實地訓練。此行運管系也在高豐協助下，與夏油高原滑雪場簽訂實習合作備忘錄，提供學生除了滑雪外，還能見習其他事務。

明新科大運管系老師黎正評說，滑雪運動在台灣日漸蓬勃，高豐運動網提供66萬產學訓練基金，讓修課學生上學期先在小叮噹室內滑雪場學習基本動作與相關安全知識，第二學期則安排前往日本滑雪場實地訓練，結訓後進一步學習如何行銷企劃滑雪運動旅遊，並實際辦理10場推廣活動。

高豐運動網執行長鄭文豐表示，補助學生前往日本只是課程的一部分，讓學生從出國前的滑雪器具與衣物的認識、海關規範，到雪場環境與滑雪課程安排、教練教學，能實地觀察與學習滑雪團的運作模式，從中汲取經驗，才能完整的瞭解到整體滑雪運動產業的樣貌。

鄭文豐說，因應滑雪運動熱潮，已在日本岩手縣夏油滑雪場設立高豐夏油滑雪學校，提供滑雪教學旅遊行程，也做為培養滑雪教練基地，預定將80名教練擴增到200名，因此也將繼續與明新科大合作，協助有興趣的學生，安排到日本雪場實習，並累積滑雪時數與經驗，輔導考取滑雪指導員，成為滑雪產業的生力軍。

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