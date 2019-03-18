搶護理師 中醫大新竹附醫醫護人員拍形象MV處女秀

2019-03-18 11:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「第一次當MV男主角很新鮮！為了醫院，一切都值得！」為了拍攝中國醫藥大學新竹附設醫院召募護理師形象廣告，急診室主任游俊豪第一次上場拍MV，和護理人員模擬急診室24小時搶救生命分秒必爭！由於平時就默契十足，畫面自然，完全不用「演」。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，院方「以救腦救心救急救命」為使命守護在地健康，搶救生命分秒必爭，「以病人為尊、以員工為重、以醫院為榮」，重視醫護關係平等相處，歡迎加入護理師的行列。

「很榮幸能夠擔綱演出」護理師溫也寒娓娓道出第一次拍攝的感受。心臟血管科主任林圀宏打上紅色小啾啾增加亮點。導演林清華說，醫護人員雖然第一次拍MV，但是平時默契十足，畫面非常自然，完全不用「演」。

中醫大新竹附醫護理部副主任張鳳媛表示，去年12月15日開院，已開床數100床，將再召募護理人員30到50人，提升服務及擴大床數，薪資為3.5萬元到5萬元，不只有三節獎金（端午節、中秋節0.5個月全薪，年終1.5個月全薪），也提供2年、3年簽約獎金。此外，中醫大新竹附醫提供2人房型宿舍，每月僅收清潔費2500元（含水電、冷氣、網路）。有興趣加入護理師團隊者，請來電0965095068。

中醫大新竹附醫表示，這次MV的拍攝非常感謝導演林清華團隊跨刀掌鏡，出動空拍機、軌道、賽格威兩輪平衡車等設備，拍出高畫質優質的作品。林清華2014非洲拍攝盜獵犀牛生態紀錄片、2017前進福島拍攝核災災區、2018印度達賴薩拉拍攝採訪達賴喇嘛，也曾榮獲SOP亞洲出版協會新聞攝影金牌獎入圍卓越新聞獎。

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