03/18 各報重點新聞一覽

2019-03-18 06:24

自由時報

民進黨總統初選》蔡本週登記 賴思考中

立委補選上週六落幕後，民進黨本週啟動總統初選作業，今起至週五開放領表、登記。表態競選連任的蔡英文總統在完成登記後，將在廿一日啟程出訪南太友邦拚外交。前行政院長賴清德是否會領表登記參選，引發外界關注，他昨被問及下一步動向時回應，在立委輔選過程中傾聽到基層民眾聲音，會進一步思考。

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遭點數詐騙500多萬元 知名教授兒輕生

國內某知名智庫學者出面控訴，他的兒子在去年十月下旬到十一月中，不到一個月時間，遭詐騙集團誆騙購買遊戲點數，騙走五百多萬元，最後承受不住壓力，結束二十六歲生命；這名學者呼籲，政府應將點數詐騙列為洗錢防制項目，且從遊戲業、通路商、銀行到點數交易平台等，建立完整防止詐騙機制及附帶賠償責任，當各環節得面對連帶責任時，才能防堵點數詐騙一再發生。

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女性、年輕族群 最易相信假新聞

二○一八年底縣市長選舉假新聞肆虐，台大新聞所教授王泰俐選後第三天進行全國性網路民調，證實假新聞確實會影響選民投票行為，而越年輕、女性、收入較低選民，最不容易判斷新聞真偽，分析可能因年輕和低薪族群對未來的不確定感和焦慮感最大。

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蘋果日報

鋼繩索命 起重機割喉殺騎士 吊臂佔道 居然沒警示

太驚悚！苗栗一輛大型起重機（俗稱吊車）前天緩緩從巷道開到路口，吊臂伸出橫跨一個車道，69歲邱姓機車騎士以時速約50公里直接由吊臂下方穿越，頸部迎面撞上吊臂下方鋼索，鋼索像利刃般切斷他的氣管，當場被割喉慘死；肇事江姓司機說：「他（騎士）硬從我的桿子底下過，底下還有鋼繩，看到我也傻眼啊！」邱妻痛哭說：「怎麼出個門就回不來了！」

賴清德拋赦扁 逼宮蔡 蔡英文回「時機成熟時會處理」

韓流意外捲出赦扁時機？台南立委補選，民進黨郭國文以不到3％得票率差距險勝謝龍介，行政院前院長賴清德昨陪同郭國文上街謝票時，拋出「阿扁最後站出來，也是這場選舉勝敗關鍵。」呼籲蔡總統重視特赦阿扁議題；面對逼宮湧現，蔡總統則向獨派喊話，有些事情處理需要時間，「我們也會把它記住，那麼時機成熟的時候，我們就會來處理。」

聯合報

打假訊息 蘇揆痛批NCC「誰都管他不到 他也什麼都不管」

民進黨在上周立委補選驚險保住新北、台南兩席，其中「麻豆文旦」話題被綠營認為是對手釋出意圖干擾選情的假消息，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨同聲譴責。蔡總統說，假訊息對社會造成不良影響，必須修法重罰；蘇揆痛批國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ），「誰都管他不到，但他也什麼都不管」，應該好好檢討。

北京全面圍堵 我駐港代表 9個月派不出去

駐香港代表盧長水因港府遲未核發工作簽證，至今已延宕九個多月無法赴任履新，如今陸委會派駐澳門的官員也遭卡關，在北京全面圍堵下，蔡政府駐港澳代表都將面臨派不出去的窘境。

中國時報

輔選有功 基層力拱選總統 賴願好好思考

民進黨2020總統黨內初選今（18）日起領表登記，預計4月17日公告提名人選。蔡英文總統已表態爭取連任，這兩天將透過幕僚完成登記。輔選台南立委補選甚力的前閣揆賴清德也被力拱角逐總統大位，賴昨則意味深長地說，「會好好思考」。

蔡賴配 民進黨不得不的王牌

新聞透視前閣揆賴清德輔選台南甚力，民進黨保住台南一席，挺賴的綠營基層興奮高喊「選總統」，不過事實擺在眼前，若無阿扁的臨門一腳，賴清德真能擋住韓流？但賴曾表明力挺小英連任，黨內也有「蔡賴配」的聲浪，已無官職、黨職在身的賴清德，欲在政壇保溫，蔡賴配應是他最好的選擇。

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