打造賞花祕境 雙連里民攜手碉堡公園種下700株櫻花及風鈴木

2019-03-17 22:31

〔記者李容萍／桃園報導〕不用到武陵農場，更不用到日本，3年後，預約來平鎮區雙連坡碉堡公園賞櫻、賞花！

原是軍方閒置土地的桃園市平鎮區雙連坡碉堡公園，經市府與國防部陸軍第六軍團協商規劃為市民運動休閒的空間，去年5月啟用後，公園內有雙碉堡、退役戰車、觀景平台及大片綠地，還展示除役的戰車與砲台，成了雙連里民運動、散步的最愛；不過偌大公園缺少遮蔽設施，雙連里長劉邦利結合地方民代爭取平鎮區公所設置天幕，發起認養碉堡公園種植櫻花及風鈴木活動，17日號召里民攜手種植700株苗木，除了櫻花最大宗，還有杜鵑、茶花、桂花等，希望3年後成為賞花祕境。

其中，有300株苗木由里民認養，里辦公室也製作認養者名牌，每株認養費用150元；里內高齡86歲的許洪阿桂四代同堂10多人，包括年僅4歲的曾孫女等，也攜帶鋤頭、圓鍬、水桶、鐵槌、剪刀等用具，手牽手一起到雙連坡碉堡公園開心參與種樹，並認養6株苗木，認養者如果沒空澆水，可通知里內環保志工代勞。

與會里民也說，雙連坡碉堡公園總面積約為2萬1356平方公尺，位於平鎮區陸光路14巷96弄旁，早期是陸軍雙連坡營地範圍，是裝甲車與坦克車的停放地，為掩護現有兩座碉堡與戰車不被敵方察覺，種植許多榕樹、樟樹等大型喬木，慢慢的形成動植物豐富的生態環境空間，這裡也是許多平鎮人共同的回憶。

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