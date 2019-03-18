獨家》韓流發威！高三模擬考 跳愛河、吞球趣味入題

2019-03-18 00:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕各校高三考生準備指考，陸續展開模擬考，高雄市鳳山高中一份模擬考公民考題，題目中的人物被認為是影射韓國瑜、陳其邁、王世堅、段宜康等政治人物姓名，「跳愛河」、「吞球」、「南漂」、「又老又窮」等政治語言也融入題目，引發考生和家長熱烈討論。

該公民考卷由中區高中老師出題，鳳山高中等學校採用，考題令人眼睛一亮，引發師生熱烈討論，部分家長看到考題忍不住莞爾一笑，肯定題目出得既靈活又有趣，也有老師認為有政治人物或敏感的政治話題，還是要儘可能謹慎或避免，尤其是具意識型態，或流於主觀與惡意批判。

該公民題組如下： 85歲老麥是退休老司機，從台北「南漂」高雄養老，某個月黑風高夜晚，他駕駛老爺車在愛河兜風，因視線不佳不慎擦撞13歲韓國僑胞小瑜，小瑜憤而痛罵老麥「又老又窮」，並發動閃電夜襲將老麥推倒在地，老麥不甘示弱起身逆襲，兩人因此大幹一場。

路過的士堅和康康見狀跑來看熱鬧，士堅看好小瑜的鐵頭功，嗆賭「如果小瑜打輸，我就跳愛河」；康康則認為老麥有打狗棒略佔上風，反嗆「如果小瑜打贏，我就吞掉高爾夫球」。最後，小瑜奪下打狗棒，老麥大器服輸；士堅隨即要求康康願賭服輸吞下高爾夫球，康康卻置之不理。

士堅一狀告上法院，且為了證實契約的真實性，連帶以普通傷害罪和公然侮辱罪告發老麥及小瑜；請回答2個子題。

考生看到模擬考題都會心一笑，提升興趣與專注，家長看到考題也哈哈大笑，因為政治、時事、社會脈動，都巧妙地融入題目內，題幹題旨沒有所謂意識型態，或被泛政治化，調侃了一下政治人物，考題人物老麥（陳其邁）、韓國華僑小瑜（韓國瑜）、路人士堅（王世堅）、康康（段宜康）等，都巧妙出現在考題情境。

另「南漂」、「吞球」、「跳愛河」、「又老又窮」等情節，都在以往新聞多次出現，老師認為考生不會感到陌生，最後出現的兩題子題，考高三生對法律公訴罪、告訴乃論罪的理解，以及「南漂」在社會學、經濟學的角度分析，並教育考生有關社會保險的概念。

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