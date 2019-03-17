用愛送別畢神父 若瑟醫院將網路直播追思彌撒

2019-03-17 23:13

［記者黃淑莉／雲林報導］創建雲林縣虎尾若瑟醫院的畢耀遠神父本月8日安息主懷，追思殯葬彌撒將於18日早上舉行，副總統陳建仁將到場頒發總統褒揚令，感謝他67年來為台灣奉獻，院方也將網路LIVE同步直播，讓無法到場的民眾一起送別畢神父。

荷蘭籍畢耀遠神父67年前來台，有鑑於雲林醫療資源貧乏，與比利時來的神父松喬一起在虎尾創建若瑟醫院，60多年來為台灣偏鄉醫院奉獻，即使在病床上他念茲在茲還是醫院事務、雲林的長期照護問題，就連去年副總統陳建仁到醫院探視，他都不忘要中央多照顧長輩，要增加長照經費。

若瑟醫院人員表示，畢神父常說「我是台灣人」，生前已叮嚀要長眠在台灣，18日早上10點在虎尾耶穌聖心天主堂舉行追思殯葬彌撒，11點半舉行公祭後安葬在嘉義民雄天主教聖山。

若瑟醫院指出，為了讓無法到現場的民眾也能一同用愛送別畢神父，院方將從早上9點45分透過網路LIVE直播，民眾可在Youtube搜尋「畢耀遠神父殯葬彌撒」。

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