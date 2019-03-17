週一微弱鋒面通過 溫度略回升 早晚溫差大

2019-03-17 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕今天（17日）北部及東北部地區有局部短暫雨發生，其他地區則維持多雲到晴的天氣型態。而今晚一直到明天清晨，因為華南地區有小範圍水氣經過台灣附近，位於迎風面的東北部地區降雨會較為明顯，明天的整體氣溫也比今天略為回升。

根據「中央氣象局」預報，受到微弱鋒面從台灣北方海面掠過影響，明天（18日）天氣稍微不穩定，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨的情況發生，其他地區大致是多雲天氣，據「天氣風險公司」表示，中部地區太陽露臉的機會較高。

溫度方面，整體而言明天白天高溫比今天上升一些，北部及東半部地區約24至27度，南部地區則約29、30度左右。但要注意的是，各地早晚都偏涼，低溫約17至21度，尤其中南部地區早晚溫差明顯，提醒民眾務必留意溫度變化。

「天氣風險公司」指出，這波微弱鋒面預計在週三、四（20、21日）遠離，轉為偏南風，屆時全台各地都有機會轉成晴到多雲的好天氣。但是到了週五有另一波鋒面，影響各地降雨機率提高，請民眾注意氣象局更新資訊。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質預報指出，明天微弱鋒面通過緣故，西半部地區處於背風面，擴散條件差：花東空品區為「良好」等級；北部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；竹苗、雲嘉南、高屏空品區主要為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區及中部空品區為「紅色警示」等級。

另外，金門、馬祖及西半部地區容易有局部霧或低雲狀況發生，影響能見度，提醒民眾交通往返留意相關航班資訊。

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