弟參加大學「火影忍者接力賽」 只有15人參加結果……

2019-03-17 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕台大《批踢踢實業坊》的笨板（StupidClown）上，有鄉民分享了弟弟大學運動會的「火影忍者接力賽」，弟弟認真準備道具和服裝，沒想到參加人數只有15人，從接力賽變成「臨演賽跑」，尷尬場面令網友爆笑。

據鄉民貼文表示，該學校的運動會舉辦「火影忍者接力賽」，弟弟與系上7位朋友興致勃勃，認真準備相關道具如漫畫《火影忍者》系列中的「木葉忍者護額」、以及頭目所穿著的「火影袍」。

滿心期待的眾人，在比賽前一天被主辦單位告知，總共只有15人參加，除了弟弟系上8名，其他參賽者皆是個人報名。原po弟弟不禁憤怒表示：「其他7個人到底是多邊緣！」因此，比賽當天從「接力賽」改成為所有的人一起跑，其他參賽者以為主辦單位會負責提供道具，所以完全沒有任何裝扮，場面尷尬又好笑。

網友看見原po所提供的影片，紛紛表示：「尷尬到爆炸」、「笑了，超多臨演的感覺」、「校慶跑這個超尷尬的吧」、「學校怎麼想的到這麼冷門的主題」、「有夠中二XD」。「火影忍者接力賽」瞬間變成「臨演賽跑」，令人啼笑皆非。

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