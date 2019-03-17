防治米缸內惱人米象！費洛蒙誘引劑見效

2019-03-17 22:56

〔記者陳建志／台中報導〕米象是家庭包裝米常見的米蟲，讓許多家庭主婦感到困擾，因米象主要是稻米在穀倉脫殼碾製為糙米或白米後，產卵在米粒中混入包裝米，為解決米象為害造成的損失，農試所和朝陽科大合作，研發8種米象聚集費洛蒙誘引劑，經試驗後CY-M4配方對米象具有9成的誘引效果，將成為防治米象的利器。

農試所應用動物組助理研究員姚美吉表示，許多民眾都有在家中米缸看到米象的經驗，尤其目前因大家工作忙碌煮飯下廚時間少，一包米都要吃好幾個月，讓米象危害狀況更明顯，不過許多民眾都不解，為何家中的米會長出米象？

姚美吉指出，剛收割的稻穀因有外殼，米象無法直接危害，但當稻穀殼出現破損，或碾製為糙米或白米後，米象就會利用口器嚙食穀粒形成卵窩，並產卵在卵窩中，這些米隨著包裝米進入民眾家中，一旦蟲卵孵化就會長為成蟲，也就是民眾在家中米缸看到的米象。

農試所表示，因目前國內稻穀的收穫及烘乾多已全程機械化，過程中常造成稻穀殼破損，導致稻穀在貯藏階段米象發生的比率有逐漸增高趨勢，也提升後續碾製成糙米及白米時米象的發生率，成為稻穀碾製業者最頭痛的問題。

姚美吉表示，為解決米象危害，農試所與朝陽科大合作，共同開發8種米象聚集費洛蒙誘引劑及配方，且有別過去費洛蒙僅對雄性有誘引效果，開發的配方對雄性、雌性都有誘引效果，經在實驗室實驗，發現其中CY-M4配方對米象具有9成的誘引效果。

姚美吉表示，預計今年5、6月開始，將挑選常溫、低溫的穀倉，設計放進CY-M4配方的補抓器在穀倉中，誘引米象進入補抓器果，希望在穀倉中就能大幅消滅米象，降低米象進入家中包裝米的機率，提供民眾更優質的食米品質。

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