台中花博遊客數破600萬 吉祥物驚喜現身送紀念品

2019-03-17 21:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博入園人次突破600萬！今天下午在外埔園區，來自新北市鶯歌區的郭先生與太太一起到台中遊玩，首次逛花博就幸運成為第600萬名遊客，值班園長陳淵河代表園方贈送吉祥物虎爸造型玩偶，虎爸及歐米馬也驚喜現身，現場歡笑聲不斷；另在豐原、后里森林及馬場園區也在同時段舉行慶祝活動，希望遊客能一起感受台中花博突破600萬大關的喜悅。

台中花博持續吸引各地民眾到場參觀，票務中心估算預期今天花博入園人數將突破600萬，市府人員同步在后里森林、馬場、外埔、豐原等園區等待第600萬名遊客入園，來自新北的郭姓夫婦成為幸運兒，由外埔園區值班園長代表贈送花博吉祥物石虎家族虎爸造型玩偶紀念。

郭先生表示，他利用假日帶太太從北部到台中玩，慕名前來花博，沒想到剛從后里森林園區過來外埔園區，就成為第600萬名入場遊客，相當驚喜與榮幸；郭太太也表示，一直沒有成為幸運兒的機會，這次與先生來台中一日遊，不但興奮，也會留下深刻印象。

新聞局長吳皇昇表示，市府持續以多元策略行銷花博，日前邀請常年旅居國外的藝人白嘉莉，返鄉參觀台中花博，並無酬擔任台中代言人及台中花博親善大使行銷台中，希望藉由她在國內外的知名度，讓更多人了解並前往花博園區參觀，成功帶動觀光人潮。花博展期至今年4月24日，歡迎大家把握機會前往參觀，一同感受台中及花博的魅力。

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