清水種樹達人顏貽松有「靠山」 20年植樹種花不計其數

2019-03-17 22:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區靈泉里里長顏貽松，20年來植樹種花不計其數，堪稱種樹達人，繼日前在鰲峰山種下大片金針花，在靈泉里社區種植玫瑰，今天又率議長張清照的「清年軍」在鰲峰山自行車場附近種下200多棵樹苗，綠美化鰲峰山。

議長張清照的「清年軍」經常利用假日打掃鰲峰山環境，今天上午在隊長張東玄帶領下，與種樹達人顏貽松到鰲峰山種植200多棵七里香、桂花、朱槿等樹苗。

靈泉里里長顏貽松是議長張清照服務處的志工隊長，原本從事水電工程，就經常利用工作餘暇到鰲峰山種樹，他說，種樹當成運動，不僅可以鍛練身體，又可以美化環境、淨化空氣及達到水土保持的目的，一舉多得。

20年來，顏貽松種植的花樹不下千棵，他笑說，因有前議長張清堂及現任議長張清照當「靠山」，購買樹苗的經費除了自掏腰包外，張清堂兄弟也經常贊助，或尋求公部門資源給予協助，並邀請他擔任服務處志工隊長，持續推動植樹。

顏貽松說，一開始在山上種樹沒有經驗，山上沒水，都靠爬山民眾用保特瓶帶水澆樹，因水份不足，存活率不高。有經驗後，就知道先找水源及並安置水管再種樹，水源充足，樹木存活率也高。

幾年前，顏貽松在鰲峰山種下許多櫻花，最近櫻花陸續綻放，前陣子他又在現任議長張清照協助下，在鰲峰山種下大面積金針花，預計今年即可開花；另外也在靈泉里清水街及大街路口種了一些桂花、櫻花，還在一處私人土地上種了上百棵玫瑰。

顏貽松說，閒置的私人土地，雜草叢生、垃圾堆積，常遭環保局開單處罰，才說服地主供其種植玫瑰，綠美化環境又不會被罰，日後若地主要賣地，再將玫瑰花移植到他處，繼續美化社區。

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