這場才藝競賽 所有參賽者都第一名

2019-03-17 18:47

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣小天使發展協會今天在古坑粉紅城堡舉辦身心障礙者才藝競技大賽，共有32組參賽，每一位都是第一名，小天使協會活動組長林甘表示，學才藝對這群慢飛天使已是不容易，能夠有自信站在台上演出，就是第一名。

就讀義峰高中一年級張秉軒表演小提琴，輕快的節奏讓台下觀眾跟著擺動身體，秉軒專注、自信演奏獲得熱烈掌聲。

媽媽陳乙慈表示，兒子一歲3個月時還不會開口講話，眼神不會與人對焦，就醫檢查是中度智能障礙，經過早期療育，孩子進步為輕度，小學四年級學小提琴，雖曾因看不懂樂譜、節奏帶不起來有挫折，他仍不放棄，加上家人鼓勵，現看得懂五線譜，而且愈來愈有自信。

家中有重度腦麻孩子的小天使協會總幹事林冠夆說，身心障礙孩子無法像一般孩子一樣上才藝班，因此協會一群家長志工開辦小豆子音樂班，針對每位孩子狀況，給予適合的角色，即使只是上台轉圈圈或露臉都可以，目的是要給孩子舞台培養他們的自信心。

林甘指出，今天32組參賽者有樂器組、武術組、熱門舞蹈組、歌唱組、繪畫組等，每一位參賽者都是第一名，鼓勵家長多帶孩子走出家門，也讓孩子覺得自己很棒。

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