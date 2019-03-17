比大降價更悲摧！ 特斯拉車主更在乎這個…

2019-03-17 16:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕特斯拉電動車全球戰略佈局，本月初祭出空前大降價，引發車主反彈！今天是降價後國內特斯拉車主首度大車聚，許多車主們說，其實台灣更大的問題是，市區充電樁經常被汽油車違規霸佔，讓他們「無電可充」。

今天上百名特斯車主齊聚「社頭織襪園區」，特斯拉全球的降價成為車主們談論的火熱話題，「台灣電動車協會」副理事長林仁映，降價對新入手的車主較有感，協會內的成員自從換了特斯拉後「已經回不去了」，開了1年就覺得很夠本，完全不用加油，免保養，電動馬達動力隨傳隨到，大家都覺得像被特斯拉綁架了，「愛到了卡慘死」。

他說，其實特斯拉車主更在乎的是「市區充電樁被霸佔的問題」，政府為鼓勵電動車發展，在鬧區停車場設充電樁，這些地區都是寸土寸金，停車位很難找，但電動車不僅可充電，還免收停車費，問題車位被汽油車的車主違規佔用。

他說，許多特斯拉的車主都是開到沒電才來充電，一旦停車位被佔就完蛋了，這問題其實是電動車主最大的困擾，他們希望警方加強取締，政府也應修法把罰責加重。

警方表示，汽油車違規佔用「充電停車位」可依「停車法」開罰，罰金在600元至1200元。

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