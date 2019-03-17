國中生到中國參訪4天只要1000元 網友質疑「統戰」

2019-03-17 16:26

〔記者歐素美／台中報導〕台中市日南國中最近發給家長1份赴中國福建省平潭縣的教育交流訪問報名表，4天3夜只要1千元，有網友將訪問表po上臉書社群「爆料公社」，質疑中國統戰？引發網友議論；校方表示，因學校積極發展國際交流活動，台商校友獲知後才贊助學生前往交流，並非中國官方落地招待。

王姓網友在臉書「爆料公社」po出日南國中赴福建省教育交流訪問報名表，質疑「這算統戰嗎？」，資料上面顯示學生出訪中國福建，船票、食、宿及交通等，學生只需繳交1000元費用。結果引發網友論戰，有網友說「都什麼時代了，還在那邊統戰」；有人說「超級便宜的行程，好想要參加喔」；有人說「誰給你便宜，讓你發財，被統個幾分鐘也無所謂，這年頭甚麼中華民國，根本吃屎」。

張姓網友則說「統戰的終極目標就是要讓當事人否認這是統戰，是不是統戰只要看是不是有便宜可佔就知道了，天下沒有白吃的午餐」；還有人認為「你以為中國會給你免費嗎」；有網友精闢分析表示「很多人都覺得沒什麼，但實際上，這種中國資助的行程確實是在尋找容易影響的年輕人進行統戰…」。

日南國中校長舒富男今天表示，該校近年來積極推廣國際交流，與日本、韓國及馬來西亞等國皆進行互訪活動，將台灣特有的藺草、布袋戲等文化帶出國，若他國學生前來台灣，則帶領他們參訪日南火車站及了解台中市的自由車訓練等概況。

舒富男表示，因日南國中校友柯林宏在中國經商成功，獲知校方推動國際交流，為了給學生到中國交流的機會才提供補助，並非中共官方落地招，校方很清楚，也不會被統戰，這項交流活動訂4月11日從台中港搭船出發到福建平潭，展開4天3夜的交流之旅，目前正徵詢學生及家長意見，確定後會通報教育局。

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