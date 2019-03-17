台東打造關山老街 盼成創生元年縱谷新亮點

2019-03-17 16:06

［記者王秀亭／台東報導］關山鎮400公尺的中山路上，有日治時期經營迄今的老旅社、老牌成藥五分珠創始店等老店，台東縣文化處3年來發展為文創聚落，帶動老街營造，台東縣長饒慶鈴今天實地走訪，要將關山老街巡禮，作為行政院地方創生元年的第一年實驗型計畫之一。

台東縣文化處長鍾青柏表示，關山鎮是縣內老街發展完整的地區，許多老房子完整保留迄今，且屋主仍在屋內居住生活，不論是金玉旅社、福生堂藥房、榮華商行或大華行，都是關山鎮民的共同回憶。

縣長饒慶鈴今天上午實地走訪關山鎮中山路，在金玉旅社看見日治時期保留迄今的防空洞、福生堂藥房裡早期中藥房的陳設及特製水銀溫度計，每件物品都有自己的典故與歷史。

饒慶鈴表示，透過文創聚落，將歷史與關山記憶重新聚焦，並尋求更好的發展，不論是過去3年的文創聚落，或未來的地方創生計畫，都希望喚醒更多關山文化記憶，讓關山重拾昔日風采，成為縱谷線最熱鬧的地方。

鍾青柏指出，文創聚落發展計畫將關山老街的社區營造與文創結合，此一基礎與行政院國家發展委員會訂定的台灣地方創生元年概念不謀而合，除關山老街巡禮，還有池上藝文農村、南迴四鄉鎮大地藝術，同時列為台東縣地方創生元年的第一年實驗型計畫。

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