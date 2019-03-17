台南版台灣燈會「隱藏版」泰迪熊 加碼開放參觀

2019-03-17 15:32

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會主辦的「點亮台南『議』起Show」燈會─迷你版台灣燈會，自週五啟燈後參觀人潮不斷，市議會為回應民眾的熱情，原本配合這次燈會在市議會大廳佈置的「隱藏版」布偶泰迪熊，即日起同步開放民眾參觀。

市議會表示，配合這次燈會活動，議會一樓大廳還展示一隻身高超過2米6的超大經典泰迪熊布偶，原先只有3月15日當天晚間開放，為了讓更多民眾可以目睹超萌大熊布偶，即日起展出期間晚上5點起開放一樓大廳展示區，歡迎民眾把握機會。

議長郭信良表示，他連日來遇到許多民眾說，因為參觀燈會的關係，這是他們生平第一次來到市議會，感覺平時給人嚴肅、莊嚴，遙不可及的議會，一下子變得很親民，也拉近與市民的距離。感謝市民踴躍參與，就是對全體工作人員最好的肯定與鼓勵。

市議會表示，近日因天候不穩，這次燈會展期長達3週，為確保花燈品質不受降雨影響，議會將依中央氣象局提供訊息，視情況調整每日結束時間，提早幫花燈「穿雨衣」以免受雨淋，若因此提早關燈，也請民眾見諒。

這次燈會展期至4月7日止，展出期間每日晚間7點起邀請街頭藝人表演，平日並推出打卡活動，週一至週四晚間6點半起，每日前100名出示於活動現場打卡者，即送精美小禮物，歡迎民眾踴躍參與。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/