中西合璧「精工筆韻」 竹南展出郭振坤師生彩墨

2019-03-17 14:42

［記者鄭名翔／苗栗報導］國內知名彩墨大師郭振坤，精於將水墨的工筆技巧結合西畫的著色，創立獨樹一格的畫風，吸引新竹、苗栗地區藝術愛好者拜師求藝，門下學生年齡層從20歲至80歲，今於苗栗縣竹南鎮立美術館舉辦郭振坤彩墨師生聯展，展出60幅工筆花鳥、山水、水墨山水等作品，展期至31日，讓民眾近距離欣賞精工筆韻的美妙。

出身新竹米粉世家的郭振坤，年輕時曾就讀電機相關科系，原擬畢業後進入科學園區工作，但卻無法捨棄對藝術的熱愛，不顧家人勸阻毅然而然投入西畫設計領域，從此專心藝術創作，退伍後更拜師工筆畫大家林淑女，學藝4年後始才開班授藝。

郭振坤的畫風結合工筆畫的細緻及西畫的大膽用色，融合東方筆韻及潑墨、西式的光影，中西合璧的畫法獨樹一格，而為了讓畫面呈現柔細質地、並提升保存年限，郭振坤大膽於絹布上作畫，雖然控制暈染的難度大增，但卻更展現其高超技巧及彩墨的韻味。

郭振坤表示，門下學生從20歲到80幾歲，年齡層橫跨一甲子，而其中工筆畫法講究細緻須高專注力，然而高齡學生在繪畫過程仍展現不輸年輕人的技術，呈現脫俗穩重畫風，讓他十分佩服。此次郭振坤師生共展出60幅畫作，即日起於竹南鎮立美術館展至本月31日，歡迎藝術愛好者一同欣賞。

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