蔡明亮揪230人宜蘭「沙丘」陪睡 6/23雲門舞集接力登場

2019-03-17 14:31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕壯圍沙丘旅遊服務園區昨晚舉辦夜宿活動，由國際名導蔡明亮、演員李康生及金曲歌手羅文裕陪230位參與民眾入睡，也為今年度沙丘藝遊活動揭幕。東北角風景區管理處說，6月23日將邀雲門舞集2團蒞臨演出，由現代舞團與蔡明亮導演帶給參與者不同的互動體驗。

壯圍沙丘旅遊服務園區16日、17日舉辦「2019沙丘藝遊：那一夜我們在沙丘」活動，安排沙丘音樂會、深夜電影院、夜宿沙丘館及迎龜山朝日等行程。

昨晚不僅有羅文裕、李康生獻唱30首懷舊金曲，晚間9點播放蔡明亮2006年作品《黑眼圈》，深夜則在沙丘陳展的「行者」系列作品陪伴下入睡，直到今清晨5時，蔡明亮擔任播音員，廣播起床後率參與者走上沙丘遠眺日出風景。

東北角風管處指出，夜宿活動也是今年度「沙丘藝遊」活動的首部曲，先帶領大家深入認識蔡導演的電影藝術展覽，也為6月23日登場的「沙丘慢舞」揭幕，當天將由雲門舞集2與蔡明亮合作，希望帶給大家不同的互動體驗。

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